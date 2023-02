Dobiegają końca jedne z najważniejszych inwestycji, które są realizowane na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Mowa o budowie intensywnej terapii i okulistyce. Choć teren lecznicy wciąż przypomina plac budowy, to prace idą w dobrym kierunku. O szczegółach mówi prezes szpitala dr Marek Działoszyński.

Będziemy chcieli w lipcu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zasiedlać OIOM i okulistykę. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla całego szpitala i wszystkich pacjentów. To już będzie najwyższy standard intensywnej opieki anestezjologicznej, co pozwoli realizować operacje na najwyższym poziomi w wielu oddziałach szpitalnych.