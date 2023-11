Nie tylko budowa Centrum Onkologii i przebudowa układu komunikacyjnego należą do najważniejszych inwestycji Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Sporo się bowiem dzieje w placówce leczniczej. Szpital jeszcze w tym miesiącu, o czym mówiliśmy, uruchomi nowoczesny OIOM. Trwa także dokończenie termomodernizacji. Cały proces pochłonął kwotę 50 milionów złotych. Mówi prezes szpitala Marek Działoszyński.

Ważną realizowaną obecnie inwestycją jest również przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, który zyska niebawem nowe oblicze.

Tutaj także udało nam się aplikować do konkursu ministerialnego i pozyskaliśmy środki na ten cel. To ponad 14, 5 miliona złotych. To będzie przebudowa całego dołu od wejścia od ulicy Wazów i dostosowanie SOR-u do dzisiejszej rzeczywistości. Unowocześnimy nowe pomieszczenia, które posłużą jako poczekalnia, usprawni ona ruch chorych.