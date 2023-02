Od wielu lat fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomaga w leczeniu chorób i zakupie nowoczesnego sprzętu. Ten trafia m. in. do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Bieżący rok nie będzie wyjątkiem. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Index prezes placówki, dr. Marek Działoszyński w tym roku szpital również będzie aplikował o sprzęt.

Aplikujemy też o sprzęt. W tym roku ma być to sprzęt na walkę z sepsą, bardzo on nam się przyda. Jeśli takie doposażenie będzie możliwe, to z pewnością z tego skorzystamy. Fundacja jest transparentna i nie ma możliwości żadnych nacisków. Zgłaszamy potrzebę, a fundacja przydziela w zależności od posiadanych środków.