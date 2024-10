O lokalizacji szpitala psychiatrycznego rozmawialiśmy już chyba z każdym zaangażowanym w tworzenie tego projektu, ale dopiero dziś w tej sprawie wypowiedział się prezes Szpitala Uniwersyteckiego, z którym przecież Centrum Zdrowia i Młodzieży ma w przyszłości współleczyć.

– Był pomysł aby nowy szpital powstał na terenie szpitala Uniwersyteckiego, ale ostatecznie nie mogliśmy podjąć takiej decyzji – mówił w “Rozmowie na 96FM” Marek Działoszyński.

Sam uznałbym to za niegospodarność gdybyśmy dzisiaj w miejscu po budynku administracji, na którym powstał wielomiejscowy parking próbowali ulokować kolejny obiekt niszcząc wszystko to co zrobiliśmy do tej pory