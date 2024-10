-Nie chcemy być postrzegani jako przeciwnicy szpitala – mówiła Patrycja Balcer z Komitetu Obrony Parku w Rozmowie na 96 FM. Podkreślała, że działka przy ul. Wyspiańskiego to nie jest zdaniem protestujących dobre miejsce.

Mieszkańcy mają zarzuty do władzy, że wcześniej nie było mowy o budowie szpitala w dawnym miasteczku ruchu drogowego.

Uważamy, że ten projekt jest realizowany nie od tej strony, co trzeba. On nie jest wpisany ani w mapę potrzeb, ani w strategię rozwoju województwa. Nikt wcześniej nie sygnalizował, że chcemy, żeby coś takiego powstało w Zielonej Górze.

Komitet obawia się, że inwestycja pozbawi ich przyrody, z której uroków mieszkańcy chętnie korzystają.

Wykorzystajmy te pieniądze, ale nie odzierajmy dużej części mieszkańców z tego, co jest dla nich ważne. A ten park jest dla nas ważny. To jest nasza przestrzeń.

Balcer podkreślała, że 19 drzew, które są wyróżnione w ekspertyzie dendrologicznej to tylko te, które spełniają określone warunki do kwalifikacji jako drzewo. Rosnące w tym miejscu samosiejki, także przeznaczone do wycinki, w opinii mieszkańców są równie cenne.