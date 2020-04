850 tysięcy złotych mogło trafić do Szpitala Uniwersyteckiego na walkę z koronawirusem. Z taką inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej. Nie znalazła ona jednak większego poparcia na wtorkowej sesji rady miasta.

Projekt uchwały powstał w lutym, jeszcze przed pandemią wirusa. Jak wyjaśnia radny Marcin Pabierowski, był podyktowany chęcią wsparcia Szpitala Uniwersyteckiego. Jego klub wnioskował o to, by przekazać szpitalowi pieniądze, które wcześniej były przeznaczone na dofinansowanie lotów z Babimostu.

Uważamy, że działania mające na celu ochronę zdrowia są dziś najważniejsze. I dlatego podtrzymujemy tę uchwałę. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej samorządowi województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Uniwersyteckiego. Sfinansowanie między innymi zakupów sprzętu medycznego, materiałów medycznych niezbędnych do walki z koronawirusem.

O to, by środki zostały przekazane na konkretne, potrzebne wydatki, apelował radny Piotr Barczak.

Zawsze proszę, żeby pomoc z miasta była celowa i celowana w te potrzeby, które są najbardziej ważne dla szpitala. Dlatego, że przy dyskusji na temat bakterii 1,5 roku temu to wy sami mówiliście – szczególnie pan Adam Urbaniak mówił o tym – że przecież będzie podpisane porozumienie i będzie wiadomo, na co będą przekazane pieniądze. Wiele razy prosiłem o to, żeby takie porozumienia były najpierw.