– Pozytywną rzeczą, jaką ten wirus nam zafundował, jest konieczność uzbrajania się w narzędzia elektroniczne do pracy zdalnej – mówiła w Radiu Index Bożena Mania. Szefowa lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznała, że ten trudny czas trzeba maksymalnie wykorzystać na rozwój zdalnego nauczania.

Bo problem koronawirusa nie skończy się wraz z końcem tego roku szkolnego. Zresztą decyzje rządu w tej sprawie wciąż nie zapadły. Podobnie, jak te dotyczące egzaminów maturalnych i ósmoklasisty.

Gość Radia Index stwierdził, że dziś trzeba się jeszcze lepiej przygotować do nauczania w sieci. To może nas czekać również jesienią, już w nowym roku szkolnym.

Przygotujmy się na to, że będziemy uczyli, być może zdalnie, ale miejmy do tego po pierwsze materiał, po drugie narzędzia, a po trzecie bądźmy gotowi na to psychicznie. Dziś martwimy się stopniami, że będziemy mieli zdalne świadectwa, czy tym, że dziecko nie wykonywało jakiegoś zadania. Ten problem jest i on będzie nadal.