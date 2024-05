Finiszuje budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze. To jedna z największych inwestycji kulturalnych, która jest obecnie realizowana w naszym mieście.

Przy ulicy Dzikiej (dawny Dom Harcerza) “mury pną się do góry”, chociaż w tej chwili trwają już prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jak nam powiedziała Honorata Górna, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej, jeszcze w tym roku kończone będą dwie duże sale koncertowe.

W tej bryle obiektu są dwie piękne sale koncertowe do wykończenia: widowiskowa na 340 miejsc i kameralna na 150. Sale są tak zaprojektowane, by nie było przeszkód, aby jednocześnie odbywały się tam koncerty.

W planach jest także budowa parkingu obok placówki.

Jak się wszyscy połączymy, to spokojnie 400-500 uczniów to będzie norma. Parking jest niezbędny, został zaplanowany w 2020 roku w porozumieniu z miastem i ministerstwem. Czekam na decyzje Urzędu Miasta. Myślę, że to się lada moment wydarzy.