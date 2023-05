Możliwość spotkania po latach, wspomnień, ale i rywalizacji. UKS Szczypiorniak Zielona Góra świętuje 20-lecie istnienia. Z tej okazji w hali VI LO przy ul. Cyryla i Metodego zorganizowano turniej dla zawodników, którzy w ciągu dwóch dekad działalności klubu uczyli się piłki ręcznej.

Jednym z wychowanków Szczypiorniaka jest Jędrzej Zieniewicz, który z powodzeniem występuje na parkietach PGNiG Superligi. W tym sezonie grał w MKS-ie Kalisz, a w kolejnym będzie występował w Chrobrym Głogów.

Przede wszystkim super wrócić i zobaczyć tyle zespołów. Ja też jestem dumny, że wychowałem się w Szczypiorniaku. Fajnie, że rano sportowa rywalizacja, a wieczorem wspólna integracja. Tematów do rozmów na pewno nie zabraknie. Siłą tego klubu jest atmosfera. Niestety nie można powiedzieć, że liczymy się na arenie ogólnopolskiej, ale na lokalnym podwórku bardzo dobrze sobie zawsze radziliśmy. Trenerzy mieli zawsze takie podejście, że chciało się iść na trening. Dowodem tego dzisiejsza frekwencja, bo każdy to dobrze wspomina.

Frekwencja dopisała. W hali pojawili się zawodnicy ze wszystkich roczników. Przygotowano specjalną wspomnieniową galerię. Na uczestników czekały słodkości i grill, a dla najmłodszych dmuchaniec.

Rywalizacji sportowej też nie mogło zabraknąć. Ci, którzy pojawili się na parkiecie nie odpuszczają. Taki widok cieszy jednego z założycieli i sternika klubu Marka Książkiewicza, który otrzymał nagrodę – złoty medal Prezydenta Miasta Zielona Góra za wkład w rozwój sportu w mieście.

Wielka duma i bardzo miłe wspomnienia z tych 20 lat. Szczypiorniak wychował wielu zawodników, z których dzisiaj możemy być naprawdę dumni. My tutaj w tym klubie spełniamy się w swojej pasji. Trenerzy nie pobierają wynagrodzenia. Robimy to, bo to lubimy. Wtedy na samym początku było bardzo duże zapotrzebowanie na taki klub.