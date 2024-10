Po wakacyjnej przerwie na antenę Radia Index i do Index TV wróciła Szatnia akademików. Pierwszymi gośćmi w nowym sezonie byli przedstawiciele sekcji piłki ręcznej Ireneusz Łuczak i Hubert Kamiński. Na razie rozmawialiśmy o porażkach bo akademikom jeszcze nie udało się wygrać choć trzykrotnie byli bardzo blisko.

Olimp AZS UZ poniósł trzecią porażkę z kolejnym wyżej notowanym rywalem. Przypomnijmy SPR Kąty Wrocławskie wygrał po rzucie w ostatniej sekundzie meczu 30:29. – Obejrzałem kilka razy ostatnią akcję meczu z SPR Kąty Wrocławskie, ale dałem sobie z tym spokój bo zaraz kolejny mecz – mówił trener Łuczak.

Najgorsze jest to, że mecze są w sobotę i niedziela jest trochę zawalona. Trzeba przejść do porządku dziennego, ale wcześniej oglądam mecz na chłodno robię analizę, a to zajmuje kilka godzin