Jedenaście medali zdobyła reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego na Akademickich Mistrzostwach Polski, które na początku kwietnia odbyły się w Bydgoszczy. Dwa z nich – złoty i brązowy zdobył Maciej Korcz.

Strzelec na co dzień Gwardii Zielona Góra i student informatyki na naszej uczelni był gościem Szatni Akademików. W programie oceniał występ całej reprezentacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Myślę, że możemy być zadowoleni, bo pierwsze miejsce w klasyfikacji uniwersytetów to jest coś, w co celowaliśmy od początku. Zajęliśmy też drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, o pierwsze było ciężko, bo dwójka strzelców wrocławskiego AWF-u to najlepsi zawodnicy w Polsce i ciężko było się do nich zbliżyć.