Ruszył sezon akademicki w naszym mieście. Zaglądamy zatem do zielonogórskiego AZS-u. Gościem programu “Szatnia Akademików” był dyrektor klubu Marek Lemański.

Z naszym gościem rozmawialiśmy m. in. o tym jaką ofertę ma AZS nie tylko dla studentów, ale również dla mieszkańców Zielonej Góry. AZS to nie tylko drużyny występujące na poszczególnych szczeblach ligowych, ale także szeroka oferta skierowana do zielonogórzan.

„Szatnia Akademików” w każdą środę o godzinie 11.15.