– To był słaby sezon – taka jest ocena dyrektora biura zielonogórskiego AZS-u Marka Lemańskiego. Ocena dotyczy występu siatkarzy zielonogórskich w rozgrywkach drugiej ligi.

Siatkarze spadli do trzeciej ligi. Lemański mówi wprost: Spadliśmy z ligi w złym stylu.

Trzeba powiedzieć, że nie udało nam się ugrać za wiele. Najgorsze, że spadamy w złym stylu. Nie do końca drużyna podjęła walkę. Myślałem, że w play offach będzie mobilizacja. To się nie udało. Teraz jest czas na analizę. Będziemy dyskutować o tym, co dalej.