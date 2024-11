Michaela Witkowska z Lotto AZS UZ była dziś gościem w Szatni akademików. Piłkarki odniosły imponujące zwycięstwo w pierwszej lidze pokonując 11:0 KS- Wodzisław Śląski wysłały jasny sygnał co jest celem drużyny w tym sezonie.

Niespodziewanie dobrze rozwija się projekt pierwszoligowej drużyny futsalu kobiet w Lotto AZS UZ. Ostatnia wygrana odbiła się szerokich echem w środowisku piłkarek, a nasze zawodniczki coraz lepiej współpracują na boisku. – Gramy o awans – zadeklarowała na naszej antenie Michaela Witkowska.

O co wygracie w tym sezonie w pierwszej lidze futsalistek? O awans! Po prostu żeby jak najwyżej się utrzymać w tej tabeli. Takim kluczowym naszym celem jest ten awans. Zeszły sezon był jaki był. Musiałyśmy się też z dziewczynami troszkę zgrać. Byłyśmy na końcu praktycznie tabeli. Na razie zapowiada się bardzo dobrze i będziemy starały się, żeby to jak najdłużej utrzymać.

Przypomnijmy zespół futsalistek to hybryda piłkarek, które grają wiosną i latem na trawie oraz piłkarek halowym. Połączenie uzyskano dzięki współpracy AZS UZ z TS Ladies Przylep.

11:0 ostatnio w Włodzisławiu Śląskim. To wy takie dobre, czy rywalki takie słabe czy tak w pół drogi trzeba się spotkać? Powiedziałabym, że w pół drogi możemy się spotkać, ze względu na to, że gdzieś tam się już zgrałyśmy z dziewczynami. Popełniałyśmy błędy, wiemy dobrze jakie. Teraz też możemy jeszcze nad tym popracować żeby to wynieść na niedzielny mecz