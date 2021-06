W dzisiejszym wydaniu “Szatni Akademików” gościliśmy przedstawicielkę brydża sportowej przy AZS-ie – Zofię Miechowicz.

Brydżyści po przerwie spowodowanej pandemią powrócili do rywalizacji. Nasz AZS walczy w pierwszej lidze o awans do ekstraklasy. Jak wygląda dotychczasowa rywalizacja? – Nie jesteśmy do końca zadowoleni – mówiła Zofia Miechowicz.

Ostatni tegoroczny zjazd we września.