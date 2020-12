Sylwester nie musi być traumą dla naszych pupili. Wystarczy odpowiednio przygotować się do tego wieczoru – nie tylko zrezygnować z puszczania sztucznych ogni, ale również poświęcić czas naszemu czworonogowi.

Przy nasilonym stresie dobrze wcześniej odwiedzić weterynarza, który dobierze odpowiednie leki. Bezpieczne, choć dużo słabsze, są suplementy diety. Sami właściciele mogą zadbać o rozrywkę i komfortowe warunki dla zwierzęcia.

To, co możemy zrobić od siebie, to zaproponować psu zadania, które zajmą jego głowę i troszkę ciało. W ten sposób nie będzie widział i słyszał tego, co dzieje się dookoła. Co to jest? Maty węchowe, gdzie możemy powkładać smakołyki. Można, a nawet trzeba zasłonić rolety, tak aby odblaski z fajerwerków nie docierały bezpośrednio do domu. I ważne jest to, że nawet jeśli znajdziemy pomieszczenie, w którym jest spokój i cisza, żeby dołożyć granie radia, telewizora – dźwięki, do których pies jest przyzwyczajony.