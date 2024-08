Jak było kiedyś, jak jest dziś? Wojsko Polskie zaprezentuje różne oblicza w swoje święto, 15 sierpnia. Tradycyjnie Święto Wojska Polskiego hucznie będzie obchodzone w Drzonowie.

W planie m.in. defilada pojazdów wojskowych i historycznych, pokazy, a także gry i zabawy terenowe.

– Muzeum Wojskowe jest dobrym miejscem do spędzenia Święta Wojska Polskiego – przekonuje Piotr Dziedzic, dyrektor muzeum w Drzonowie.

W tym roku obchodzimy 101. rocznicę rozkazu generała Stanisława Szeptyckiego, który ustanowił to święto w 1923 r. On stwierdził, że żołnierz jest emanacją oręża polskiego. Najlepiej świętować z żołnierzem. Pokazać im, że jesteśmy im wdzięczni, że bronią polskich granic.

Piknik w Drzonowie rozpocznie się o 10:00. Kulminacyjny moment zaplanowano w południe.

O 12:00 uroczyście odśpiewamy hymn, w obecności zaproszonych żołnierzy z całego regionu. Postaramy się uruchomić nasz muzealny sprzęt wojskowy. Będą dynamicznie pokazy wojskowe wyrzutni rakiet “kruk”. Zaprosiliśmy grupy rekonstrukcyjne. Będzie m.in. pokaz kawaleryjski.

Będą też grupy rycerskie, modelarze, którzy udostępnią swoje pojazdy dla najmłodszych. Piknik potrwa do 17:00. Więcej o tym, co będzie się działo w czwartek w Drzonowie w całej rozmowie z Piotrem Dziedzicem, która do zobaczenia na portalu wZielonej.pl.