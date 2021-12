Będzie grane w sobotę w “Górze Mediów”. Mediateka zaprasza na dzień z planszówkami. Akcja wielkiego grania organizowana jest wspólnie z Klubem Fantastyki Ad Astra. Cel wydarzenia? Udowodnienie zielonogórzanom, że w Mediatece można się także świetnie bawić. I to całymi rodzinami.

Wielkie granie zaplanowano pomiędzy 11 a 15. Wcześniej warto się jednak zapisać. Mówi Natalia Dyjas – Szatkowska z biblioteki Norwida.

Panuje pandemia, więc poprosimy o sygnał. Czy się państwo do nas wybieracie. Można zadzwonić do nas pod numer 68 45 32 615. Można też do nas napisać maila.