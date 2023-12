Nieodzownym elementem świątecznych przygotowań są porządki. Jak się do tego zabrać z głową? Radzimy się eksperta.

Magda Jakubiak specjalistka do spraw sprzątania przyznaje, że firmy zajmujące się praniem dywanów i tapicerek w grudniu cieszą się rekordowym zainteresowaniem.

I choć nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć w trakcie rodzinnych spotkań świątecznych, to świadomość jak radzić sobie z poszczególnymi plamami może nam bardzo pomóc.

Same porządki nasza ekspertka określa mianem świątecznej tradycji.

Porządki są nieodłącznym elementem świąt. Śmiejemy się, że Jezusek się nie urodzi, jak nie będą umyte okna, wyprane dywany. Jak nie będzie posprzątane. W “wujku google” szukamy różnych sposobów na plamy. Pamiętajcie, że to co zrobicie w pierwszym momencie, jeśli odpowiednio zareagujecie na plamę na kanapie lub dywanie, to albo zniszczycie nieodwracalnie materiał, albo pomożecie nam. Podstawa, to ściereczki z mikrofibry i ręczniki papierowe. Zawsze zbieranie nadmiaru płynu, który nam się rozlał.