Krzysztof Sulima nowym kapitanem Enei Zastalu BC Zielona Góra. Informację klub przekazał w mediach społecznościowych.

Tymczasem Zastal cały czas jest aktywny na rynku transferowym, o czym mówi właściciel Janusz Jasiński, dodając, że rynek jest trudniejszy niż w ubiegłym roku o tej porze.

W tamtym roku pandemia straszyła zawodników i oni podpisywali, bo się bali co to będzie. “A może ta polska oferta jest najlepsza, jaką w ogóle dostaną?”. W tym roku tego nie ma. W przyszłym roku wystartujemy już normalnie, czyli na początku października. Trzeba wrócić do normalnych ram.