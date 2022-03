Sporo emocji podczas ostatniej sesji Rady Miasta wywołał temat określenia zasad i przyznawania stypendiów sportowych młodym sportowcom zielonogórskich szkół.

Taki projekt uchwały zgłosiła Koalicja Obywatelska. Gorąca dyskusja podczas obrad trwała kilkadziesiąt minut. Przypomnijmy, w projekcie uchwały stypendia mieliby dostawać nie tylko medaliści mistrzostw świata czy Europy, ale również ci uczniowie, którzy są uzdolnieni i osiągają sukcesy w zawodach niższej rangi. Mówi radny KO Marcin Pabierowski:

To 250 złotych, jesteśmy otwarci, po to jest ta dyskusja, może zwiększyć tę liczbę zawodników? To ważne, by było to umocowanie, nie mylmy uchwały o nagrodach z uchwałą o sporcie kwalifikowanym dzieci i młodzieży.