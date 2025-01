Chciałbym też przede wszystkim podziękować kibicom za to, że też tak nas bardzo wspierają na ostatnich spotkaniach, plus tej grupie, która była w Słupsku, także naprawdę wielkie wyrazy szacunku dla was, bo to bardzo pomaga nam w tych trudnych momentach i tutaj myślę, że też z Treflem czy z Dzikami w takich momentach newralgicznych ta energia nas poniosła, więc super by było, gdybyśmy jeszcze raz stworzyli takie widowisko, jak zrobiliśmy to nie tak dawno temu