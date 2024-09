Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa lubuskiego oddziału NFZ.

Jeżeli podejmowaliśmy pracę na zasadzie umowy zlecenie, po jej zakończeniu powinniśmy ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia. Jeżeli tego nie zrobimy, to zawsze można to zrobić wstecznie. Mamy na to 30 dni po wizycie u lekarza.