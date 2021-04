Studenci wychowania fizycznego przygotowali materiały instruktażowe z ćwiczeniami dla osób starszych. A dokładniej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po 1 ma to być wsparcie dla seniorów w utrzymaniu kondycji fizycznej. Po 2 studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zaliczyli w ten sposób obowiązkowe praktyki zawodowe.

Filmików jest kilka. Różnią się nie tylko propozycjami ćwiczeń. Zmieniają się też instruktorzy. Bo za przygotowanie jednego z materiałów odpowiedzialne były dwie osoby.

Wszyscy się teraz, w tych czasach, powinni zacząć ruszać. Każdy taki ruch wyzwala w nas endorfiny i pobudza układ krążenia. Każdy ruch się teraz przyda. Chcieliśmy dzięki tym ćwiczeniom wspomóc osoby starsze, żeby nie nabawiały się kolejnych urazów. Z kolegą mieliśmy akurat temat upadków, profilaktyki przed nimi. Tworzyliśmy filmik dotyczący wzmocnienia mięśni nóg. Żeby osoby starsze mogły stać na jednej nodze, utrzymywały równowagę. Każde ćwiczenie było kolejno przygotowujące do następnego.

Chętnych do ćwiczeń nie brakuje. Filmiki instruktażowe można znaleźć chociażby na stronie UTW. Dzięki ogólnemu dostępowi do nich, oznacza to że poćwiczyć może każdy. Niepotrzebny jest tutaj status studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Te ćwiczenia mogą być powtarzane i odbierane każdego dnia. Można sobie ćwiczyć, oglądając na ekranie, razem ze studentami. Albo po prostu zapamiętać i ćwiczyć. Wcale nie znaczy, że to są ćwiczenia tylko dla osób starszych i schorowanych. Wspomagają one ogólnie aktywność i ruch. Przedłużają sprawność.

Dodajmy, że nie jest to pierwsza forma współpracy pomiędzy UZ a UTW. Instytucje mają podpisaną między sobą umowę, dzięki której powstał już nie jeden wspólny projekt.