Mediateka Góra Mediów to nie tylko wypożyczalnia filmów i audiobooków, ale także miejsce, w którym swoje prace mogą zaprezentować utalentowane osoby z Zielonej Góry i okolic. Podczas najbliższego wernisażu będzie można zobaczyć dzieła studentów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

„Adagio na pędzle i farby” to tytuł wystawy plastycznej studentów z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Więcej o wernisażu mówi Natalia Dyjas-Szatkowska, młodsza bibliotekarka Mediateki Góra Mediów.

Festiwal rozpocznie się 15 maja, a jego inauguracja to właśnie wystawa w Mediatece Góra Mediów.

To będzie wyjątkowe spotkanie ze sztuką, bo ze sztuką do kwadratu. Ze sztuką baletu, ze sztuką malarską. Pieczę nad całym festiwalem trzyma, koordynuje go Paweł Janczaruk – zielonogórzanin, fotograf – i to on właśnie wymyślił taki minifestiwal.