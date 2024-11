Październik został nazwany Miesiącem Świadomości Raka Piersi i jest poświęcony akcjom informacyjnym nt. metod zapobiegania chorobie, a także możliwościach, które niesie współczesna medycyna w walce z nowotworem. Z kolei listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami walczącymi z nowotworami gruczołu krokowego, rakiem jąder i depresją. W tym miesiącu zapuszczamy wąsy i przyłączamy się do akcji związanych z “męskimi nowotworami”.

Nie chodzi jednak o to aby tylko w te dwa miesiące walczyć, wspierać, zapobiegać i informować o ciężkich chorobach. Ważne żeby uświadomić sobie, że rak to problem dnia codziennego, a badania warto jest mieć regularnie zaplanowane, a nie robić je przy okazji. Za nami pierwsza Studencka Psychoonkologii Klinicznej “Psychoedukacja, prewencja, praktyka”, organizowana przez Koło Naukowe Psychoonkologii Klinicznej “Żonkil”. Koło działające na Uniwersytecie Zielonogórskim zaprosiło do dyskusji wielu specjalistów. Chodzi o to, aby ta świadomość była w narodzie cały czas, a nie od czasu do czasu mówiła Natalia Skrzyczewska opiekunka koła i jedna z organizatorek konferencji.

Nasza konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na to żeby się badać, leczyć i wspierać opiekunów i pacjentów. Żeby to było ogólnodostępne dla ludzi z zewnątrz, żeby to nie był tylko “różowy październik” i tyle. Im szybciej choroba zostanie wykryta tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia

“Żonkil” to najmłodsze koło studenckie na UZ. Powstało w kwietniu tego roku. Członkowie koła na co dzień są blisko chorych praktykując w Szpitalu Uniwersyteckim. Mówi Marta Kościelecka przewodnicząca koła.

Ta choroba nowotworowa dotyka nas na co dzień. Mam takie przekonanie, że wśród nas bardzo dużo jest osób, które na jakimś etapie spotyka się z chorobą nowotworową gdzieś bliżej lub dalej. Dlatego chcemy o tym mówić i propagować te wiedzę

Podczas konferencji wystąpili m. in. prof. dr hab. nauk med. Wojciech Leppert ceniony specjalista z wieloletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak radioterapia onkologiczna, chemioterapia nowotworów oraz onkologia kliniczna. Prof. dr hab. nauk med. Krystyna de Walden-Gałuszko wybitna specjalistka w dziedzinie psychoonkologii i pionierka tej dyscypliny w Polsce, a także prof. dr hab. nauk med. Dawid Murawa wybitny chirurg onkolog, specjalista w zakresie chirurgii onkologicznej i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.