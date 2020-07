Miejskie fontanny znów będą cieszyć oko i dadzą ochłodę w upalne dni. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja uruchomiły trzy najbardziej popularne obiekty: dwa przy filharmonii i jeden na Placu Bohaterów. Wkrótce woda ma popłynąć również w fontannach w Parku Sowińskiego, w parku przy ulicy Partyzantów i na Wagmostawie.

ZWiK uruchomił fontanny w porozumieniu z miastem. Jest to jednocześnie odpowiedź na oczekiwania mieszkańców.

Piękna pogoda, okres kanikuły zachęca do bycia w przestrzeni publicznej. A niejako w tej przestrzeni zawsze były obecne fontanny, wpisały się w krajobraz Zielonej Góry. Było dosyć sporo zapytań w tej kwestii. Władze miasta, idąc w kierunku oczekiwań mieszkańców, skierowały zalecenie do zielonogórskich wodociągów. Myślę, że pewne kontrowersje w sprawie wynikają z faktu, że na początku pandemii było oczekiwanie Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie rekomendować uruchomienia fontann.

To, że fontanny nie działały wcześniej, nie wynika z tego, że mogą być bezpośrednim zagrożeniem epidemiologicznym. Woda jest środowiskiem bezpiecznym, w którym koronawirus się nie namnaża. Bardziej niebezpieczne są skupiska ludzi, którzy gromadzą się wokół obiektów.

Myślę, że Główny Inspektor Sanitarny patrzył na tę sprawę szerzej. Fontanna jest potencjalnym miejscem do zbierania się ludzi, bo jest to miejsce sympatyczne. Była pewnie obawa przed kontaktowaniem się ludzi, przed ich zbiorowiskiem. I myślę, że to nadal obowiązuje, bo chyba mamy świadomość, że zagrożenie wcale nie minęło.