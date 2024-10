Czas planowania budżetu miasta na przyszły rok nadchodzi. Jaki będzie nowy budżet Zielonej Góry? Słychać głosy o konieczności zaciskania pasa. Te opinie potwierdza Dariusz Legutowski. Radny miejski Koalicji Obywatelskiej wskazuje na deficyt miasta. W Radiu Index mówił także o poszukiwaniu oszczędności.

Zdaniem Legutowskiego sporo można zaoszczędzić m.in. na eksploatacji budynków. Docieplenie obiektów miejskich mogłoby przynieść oszczędności w energii. Co jeszcze?

Na dzisiaj pani skarbnik, która objęła stanowisko pod koniec lipca analizuje możliwości. Pewne pomysły sami podpowiadamy. Ja mówię otwarcie, że należałoby przemyśleć kwestie podatków na strefie. Nie wiem czy te zwolnienia podatkowe są do końca zasadne, potrzebne, należy to przedyskutować. Są strefy, w których nie ma zwolnień i one się dobrze rozwijają. Czy u nas nie można tego przemyśleć?