Zabytkowy budynek w Parku Tysiąclecia będzie miał nowych gospodarzy. I to już od czerwca. Miasto zdecydowało się na wynajęcie obiektu charytatywnemu Stowarzyszeniu “Warto jest pomagać”. Przypomnijmy – kiedyś funkcjonowało tam krematorium. Później lokatorami budynku byli członkowie Zrzeszenia Studentów Polskich.

Obecnie zabytkowy obiekt w Parku Tysiąclecia jest porządkowany. Wcześniej, znajdujące się w nim pomieszczenia, zostały pomalowane. Zrobiło to kilkunastu wolontariuszy Stowarzyszenia “Warto jest pomagać”, czyli nowi lokatorzy.

Miejsce to ma służyć mieszkańcom Zielonej Góry. Seniorom, osobom niepełnosprawnym, osobom chorym. A także wolontariuszom, którzy świadczą usługi wolontariackie. Nowe miejsce da nam nowe możliwości. Wcześniejsze miało bariery architektoniczne, tutaj ich nie ma. Każdy będzie mógł przyjść, skorzystać z warsztatów, spotkań.

Obecnie pod skrzydłami zielonogórskiego stowarzyszenia jest kilkuset podopiecznych. Dla większości z nich budynek w Parku Tysiąclecia będzie drugim domem.

Zgodnie z prawem i uchwałą najem budynku przez organizacje użytku publicznego może być do trzech lat podpisana. No i my na trzy lata mamy podpisaną umowę, przez te najbliższe trzy lata będziemy więc tam działać i zapraszać i pomagać.