W polskiej lidze niepokonani, wygrali wszystkie pięć spotkań, a wcześniej Superpuchar Polski, jak będzie w lidze VTB? Stelmet Enea BC rozpoczyna dziś swój trzeci w historii klubu sezon w tych rozgrywkach.

Poprzedni, mimo, że zakończony przedwcześnie był dla klubu bardzo udany. Zielonogórzanie zostali sklasyfikowani na szóstym miejscu, czyli „oczko” wyżej niż dzisiejszy rywal – Zenit Sankt Petersburg. Rywal potencjał ma jednak nieporównywalnie większy. To uczestnik Euroligi.

Jeśli zazwyczaj przygotowujesz się do gry przeciwko euroligowemu zespołowi, gdzie jeden zawodnik to budżet całego naszego klubu, to jedyne, co możesz zrobić, to przygotować się najlepiej jak to możliwe, czyli tak, jak to robimy w meczach polskiej ligi. Musimy spróbować zagrać najlepiej, jak to możliwe i spróbować być godnym rywalem od początku. Jeśli z punktów będzie wynikać, że jesteśmy zdolni walczyć o zwycięstwo, wtedy spróbujemy to zrobić.