W niemieckich źródłach staw ten opisywany był jako Herrenteich, czyli Pański Staw. Biorąc pod uwagę zawiłości języka niemieckiego i jego słowotwórstwa nie chodziło tu jednak tylko, jak opisuje to dr hab.Marek Biszczanik o odniesienie do Boga, ale także do duchownych, księży, pastorów, czyli Panów.

Kiedy doszło w mieście do procesów czarownic staw stał się narzędziem do karania ów niewiast. Odbywały się tutaj tzw. “próby wody” polegające na tym, iż wrzucano do stawu podejrzaną o czary kobietę z obciążeniem przywiązanym do nogi – jeżeli wypłynęła żywa była winna, jeżeli się utopiła… była niewinna. Próby wody były wielokrotnie w stawie czynione dlatego też z tego powodu zaczął być on nazywany przez mieszkańców miasta Stawem Czarownic (Hexenteich). Nie było to jego jedyne zadanie. Spełniał także inne funkcje… np. był wykorzystywany do mycia świń i krów.