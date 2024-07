Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował wakacyjny konkurs dla najmłodszych. Wychowankowie przedszkoli mają za zadanie stworzyć zbiorową pracę plastyczną, która pokaże, w jaki sposób statystyka jest obecna w ich otoczeniu. W konkursie mogą wziąć udział przedszkola z całego regionu.

O szczegółach opowiada Iwona Goździcka, kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze.

To jest konkurs, który polega na wykonaniu przez wychowanków przedszkola wspólnej pracy plastycznej, która miałaby pokazać, w jaki sposób statystyka publiczna jest obecna w codziennym życiu. Jak liczbami można opisać otaczający nas świat, jak liczby mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji. To jest cel tego konkursu – żeby przybliżyć to, czym zajmuje się statystyka i jak może być obecna w codziennym życiu.