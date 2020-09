Projekcje filmów w bibliotece Norwida i rektoracie uniwersytetu, spotkania z aktorami i krytykami filmowymi oraz spektakle – to program Kozzi Film Festiwal. Wydarzenie jest poświęcone w tym roku trzem wybitnym postaciom polskiego kina: Maciejowi Kozłowskiemu, Kalinie Jędrusik i Bogumiłowi Kobieli. Rozpoczyna się już dziś.

Zaproszonych gości przedstawił Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida. Jak zawsze, będą to artyści z górnej półki.

Pokazy filmów będą podzielone na różne cykle tematyczne. W trakcie jednego z nich, „Kozzi Gangsta Film”, głos zabiorą prawnicy.

Dla mnie jest to ogromna radość, że udało mi się połączyć dwie pasje – pracę i miłość do X Muzy. Wskutek tego połączenia powstał, myślę że bardzo oryginalny projekt. Okręgowa Rada Adwokacka podjęła się patronatu nad cyklem „Kozzi Gangsta Film”. W ramach tej współpracy mamy do dyspozycji osoby, które na co dzień zajmują się prawem karnym. Profesjonalnym okiem spojrzą na filmy gansta. W cyklu tym mamy w tym roku sześć filmów.