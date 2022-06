W poprzednim roku po raz pierwszy odbył się Lubuski Oktoberfest, podczas którego wyłoniono zwycięzców konkursu Lubuska Mega Dynia. Od 1 lipca będzie można zgłaszać się do drugiej edycji.

Konkurs zmienia w tym roku formułę – do rywalizacji mogą przystąpić dynie z różnych hodowli, jednak ważne jest, aby były one uprawiane ekologicznie, co podkreślał wicemarszałek województwa lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn.

Trochę zmieniamy tę formułę, dlatego że chcemy tę formułę stworzyć taką dla tych dyń, bo przedtem badaliśmy, czy to jest z tego samego produktu, tych nasion, które otrzymali ci uczestnicy. Chcemy mega dynię i dynię ekologiczną, a więc tą, kiedy będziemy badali tym naszym służącym do pomiaru greentestem, zawartość, że jest to dynia ekologiczna. A więc dynia open będzie, czyli największa dynia zwycięży – obojętnie, z jakiej hodowli pochodzi.

Do konkursu może przystąpić każdy – prywatnie lub jako instytucja.

Zachęcamy przede wszystkim działkowców, gospodarstwa agroturystyczne, firmy, przedsiębiorstwa, więc i różnego rodzaju urzędy mogą brać udział, ale również osoby indywidualne i myślę, że przy okazji tego podsumowania będzie to naprawdę takie święto dyni w naszym województwie.

Organizatorzy mają w planach wysłanie nasion dyni do uczestników, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie na ekologiczną dynię, ale w drugiej kategorii nasiona mogą pochodzić z prywatnych źródeł.

O celach konkursu opowiedziała pomysłodawczyni akcji i prezes Lubuskiego Związku Młodzieży Wiejskiej – Małgorzata Smyk.

Chcemy chronić środowisko. Po pierwsze, chcemy, żeby to była dobra zabawa, a poza tym nie róbmy wykładów, tylko uczymy wszystkich, co możemy zrobić, żeby dzieciaki, przedsiębiorstwa, organizacje mogły się bardzo dobrze bawić. I tutaj myślę, że dbanie o taką roślinę, a mega dynia to jest już mega sprawa, pozwoli na dobrą zabawę.

O szczegółach finału mówił dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli Tadeusz Woźniak.

Do godziny 9:00, 2 października przyjmujemy dynie. One będą ważone, będzie komisja konkursowa. Jeżeli mogę powiedzieć o nagrodach, to myślę, że warto wystartować, ponieważ pierwsza nagroda opiewa na 1000 złotych w obydwóch kategoriach, druga nagroda – 600, trzecia – 400. Także myślę, że jest o co powalczyć. A przy okazji na pewno będzie trochę imprez towarzyszących. Na terenie skansenu, na terenie muzeum będzie można się zabawić i dzieci będą też miały jakąś rozrywkę.

Zgłoszenia do udziału w konkursie Lubuska Mega Dynia można wysyłać od 1 lipca do 15 września.

Materiał przygotowała: Joanna Nawlicka