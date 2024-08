W środę, 28 sierpnia, rozpoczynają się igrzyska paraolimpijskie. W Paryżu będziemy mieli pięciu sportowców Startu Zielona Góra.

Najliczniejszą grupą są tenisiści stołowi. Do Francji poleciało ich trzech, w tym paraolimpijski weteran – Piotr Grudzień, dla którego to piąte igrzyska. Ma na koncie medal każdego koloru.

Jestem dobrej myśli. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do grania i do tej rywalizacji. Startuję w trzech konkurencjach. Ja staram się nie myśleć o medalach, tylko o następnych grach. Na tym się koncentruję. Naprawdę na najważniejsze turnieje jeździłem z chłodną głową i to przynosiło do tej pory dobre rezultaty.