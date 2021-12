Udany rok mają za sobą sportowcy Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start Zielona Góra. Zawodnicy, trenerzy i działacze spotkali się w zielonogórskiej Palmiarni i podsumowali mijający sezon.

Był on bez wątpienia trudny ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa. Zwracała na to uwagę prezes stowarzyszenia Danuta Tarnawska:

To był bardzo udany rok z uwagi na sytuację, jaka panuje na świecie. Oczywiście mówię o pandemii. To wszystko wpłynęło na to, że byliśmy w napięciu. Dobrze że udały się igrzyska i możemy się spotkać, bo może niedługo znów nie będzie to możliwe.