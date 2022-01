Fani Stand- Upu w Zielonej Górze nie będą rozczarowani. Do naszego miasta przyjeżdżają przedstawicielki tej piękniejszej strony polskiej sceny. Aleksandra Radomska i Paulina Potocka wystąpią w niedziele w Cafe Noir ze swoim programem.

Póki, co polski Stand-Up liczy tylko 7 kobiet. Jednak przedstawicielek tej dyscypliny humory przybywa. Czego przykładam jest właśnie Aleksandra Radomska, dla której jest to pierwsza trasa. Pytamy dlaczego wybrała akurat taką formę artystycznej działalności.

Od bardzo wielu lat działam w sieci i zbudowałam bardzo dużą społeczność, która doskonale legitymizuje moje pomysły. Oprócz tego że zajmuje się Stand-Upem wydałam też książkę, która okazała się bestsellerem. Robię dużo ciekawych rzeczy i to że umiem bawić czułam od wczesnego dzieciństwa. Nie miałam odwagi spróbować. Pomysł narodził się trzy lata temu, ale ta droga pandemiczna była długa żeby spróbować. Sprawdziłam się w konkursie zupełnie legalnym z profesjonalnymi komikami. Udało mi się dojść do finału w konkursie na Roast Łodzi Aleksandra Radomska

Aleksandra Radomska jest autorką książki pt.: “Mam wątpliwość” Czego możemy spodziewać się w trakcie programu dziewczyn?