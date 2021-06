Czy Zielona Góra doczeka się wreszcie piłkarskiego stadionu z prawdziwego zdarzenia? Takiego, na którym można by rywalizować na poziomie centralnym i takiego, na który mogłyby również przyjeżdżać młodsze reprezentacje kraju na mecze międzypaństwowe?

Dużo o infrastrukturze sportowej mówiliśmy w mijającym tygodniu na antenie Radia Index. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informował m.in. o liftingu „dołka” przy ul. Sulechowskiej. Jeszcze w tym roku ma pojawić się tam nowa trybuna. Środowisko piłkarskie walczy też o jej zadaszenie w ramach trwającej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Byłaby fajna trybuna, lekkiej konstrukcji, po tej stronie, gdzie jest stadion lekkoatletyczny. Mam nadzieje, że uda nam się to zrobić w czasie wakacji, byłoby super. Fajnie by było też, żeby środowisko piłkarskie zainteresowało się Budżetem Obywatelskim. Tam dodatkowo można by dorobić zadaszenie. Są zbierane podpisy.