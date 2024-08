Dyskusja o bazie sportowej w Zielonej Górze nie milknie. Przed wyborami samorządowymi poprzednia władza przedstawiała wizualizacje stadionu piłkarskiego, po wyborach prezydent Marcin Pabierowski chce przede wszystkim postawić najpierw na remont stadionu lekkoatletycznego.

Jerzy Materna jest zwolennikiem budowy stadionu piłkarskiego. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze taki obiekt miałby jednak sens wtedy, gdyby służył też żużlowcom.

Przypomnijmy, stadion żużlowo-piłkarski jest nie tylko w Rybniku, ale także w Tarnowie oraz Rzeszowie. Przeciwników takiego rozwiązania też nie brakuje, bo zdaniem wielu obserwatorów futbolu, odległość do murawy jest zbyt duża i uniemożliwia komfortowe oglądanie meczów. Materna jest zaś przeciwnikiem inwestowania w stadion żużlowy przy ul. Wrocławskiej.

Toruń zrobił wszystko super. Postawił nowy żużlowy stadion, w zupełnie nowym miejscu. My mogliśmy to połączyć, bo uważam, że piłkę powinniśmy mieć przynajmniej w I lidze. Ten stadion żużlowy się nie nadaje, choćby nie wiadomo, ile tam remontów było robione. Powinna się odbyć w tej sprawie szeroka dyskusja, ale jeśli mówimy o potrzebie budowy stadionu piłkarskiego, to może spróbujmy połączyć to z żużlowym.