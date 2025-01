Skłamałbym, gdybym powiedział, że czuję się dobrze, bo niestety po tych maratonach już odczuwam dosyć duże zmęczenie, szczególnie jeżeli chodzi o moje nogi. Mam kontuzję stopy i prawego kolana, ale psychicznie za to jestem mocny. Za każdym razem jak chcę odpuścić, to przypominam sobie po co to robię i sprawdzam zbiórkę. Jak widzę, że ludzie wpłacają, to jest jakoś lżej. Ciśniemy, nie poddajemy się!