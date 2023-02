Nowe pomieszczenia dla zwierząt, do tego mnóstwo zieleni i nie tylko – zielonogórskie minizoo zmienia oblicze. Już kilkukrotnie informowaliśmy Was o tym, jak przebiega realizacja jednej z najważniejszych inwestycji w Zielonej Górze.

Dziś postanowiliśmy sprawdzić (również z kamerą), jak wyglądać będzie miejsce uwielbiane wręcz przez wielu młodych mieszkańców naszego miasta. Jakie są szczegóły? O tym jeden z zielonogórskich radnych Paweł Wysocki, koordynujący rozbudowę minizoo.

Są trzy wybiegi dla zwierząt, jest także budynek nowej toalety, oraz wielka altana szkoleniowo-wypoczynkowa. Tu już się nie pojawią żadne zabawki. To będzie cichy, leśny teren. Pozostawiliśmy sporo drew, nawet w wolierach rosną drzewa, nie usuwaliśmy ich.

Drzewa, a w szczególności nasadzenia, mają stanowić mocny punkt nowej części minizoo.

Nasadzeń było w kosztorysie na ok. 100 tysięcy złotych. W czerwcu na Dzień Dziecka być może już wtedy wszyscy będą mogli zobaczyć to piękne miejsce.

Jak już Was wcześniej informowaliśmy, w najbliższym czasie nastąpią odbiory budynków, następnie zaś do minizoo mają pojawić się zwierzęta. Przyjadą do nas z Cottbus.