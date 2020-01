– Dopóki nie zostanie wyczerpana droga prawna, jest radnym – mówi o Januszu Rewersie prezydent Janusz Kubicki. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, któremu na ostatniej sesji rada miasta wygasiła mandat, zapowiada odwołanie. Proces ten może potrwać nawet 2 lata.

Prezydent przypomniał, że cała sprawa ma związek z prawem wyborczym. Zgodnie z nim, radnym nie może być osoba, która mieszka poza obszarem działania rady.