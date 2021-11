Mówi o sobie, że… uwielbia się bić. Kinga Szlachic, przedstawicielka sportów walki to kolejna nominowana w plebiscycie sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Absolwentka wychowania fizycznego na naszej uczelni trenuje boks w SKF Boksing Zielona Góra.

Dlaczego się bije? Bo po prostu to lubię! Wiem, że to brzmi dziwnie. Jestem w tym boksie od wielu lat, bo to po prostu lubię. To mój sposób na życie. Wiążę z tym przyszłość i nie chcę jeszcze rezygnować z tego sportu.