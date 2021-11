4-krotni mistrzowie świata, zdobywcy złotych medali The World Games, a także zwycięzcy Pucharów Świata dziś są już na sportowej emeryturze. I dobrze im z tym. Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło mistrzowie rock’n’rolla akrobatycznego dziś uczą i podziwiają innych.

Duet zielonogórskich tancerzy nie mógł pozostać niezauważonym w plebiscycie na sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oboje skończyli wychowanie fizyczne. Jak się żyje bez morderczych treningów?

Bardzo dobrze, poza tym, że się nie męczymy na sali, to robimy to samo, co przedtem. Pracujemy w szkole, w klubie. Tej pracy jest oczywiście więcej, bo jest więcej czasu. Jest też smutno, bo jak oglądamy, komentujemy, sędziujemy zawody, to się zastanawiamy, czemu nas tam już nie ma.