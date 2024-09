Później niż zwykle w Palmiarni wręczono nagrody najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom za ubiegły rok.

Zwykle zielonogórscy sportowcy nagradzani są wiosną. Mówi Marek Kamiński, wiceprezydent miasta.

Rozdanie dopiero teraz nastąpiło z uwagi na wybory. Dla nas to jest ważne. Dokonujemy wynagrodzenia uzdolnionej młodzieży w obszarze kultury i sportu. Środki na to w budżecie zawsze się znajdą.

Czas „zasuwa” nieubłaganie, sportowcy chwilę musieli się zastanowić, za co zostali uhonorowani. Nie zmienia się jedno – docenienie sukcesów – to zawsze miła uroczystość.

Jak przyszło zaproszenie, to byłam bardzo zadowolona. To miłe, jak się to podsumuje, mimo, że późno. Możemy się spotkać ze sobą, bo na co dzień nie ma do tego okazji.