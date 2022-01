Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów w Zielonej Górze. Pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji czeka sporo zmian.

Znikają linie nr: 4, 37 oraz 80. Sporo linii zmienia swoją trasę. Są to autobusy nr: 5, 6, 10, 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30 i 44. O tym więcej poniżej.

W nowym rozkładzie jazdy grupę linii podstawowych tworzą linie nr: 0, 5, 8, 14 i 19. Autobusy tych linii będą podjeżdżały na przystanki co 15 minut w godzinach szczytu, co 20 minut poza godzinami szczytu, w ferie i wakacje, oraz część soboty a także co 30 minut w pozostałych godzinach i w dni świąteczne.

Ze względu na zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 0 oraz na pokrycie znacznej części trasy zlikwidowana została linia nr 80. Pasażerowie ulicy Jaskółczej w miejsce linii nr 80 otrzymają linię nr 44, a bezpośrednie połączenie z cmentarzem przy ulicy Wrocławskiej zapewnią autobusy linii nr 10, które ponownie będą kursowały także od poniedziałku do piątku i przez zmianę trasy obsłużą także ulicę Jaskółczą.

Z przystanku przy ulicy Ogrodowej autobusy do miasta będą nadal odjeżdżały co 15-20 minut, a połączenie na cmentarz będzie szybsze – przez aleję Konstytucji 3 Maja.

Zmiany czekają Pasażerów korzystających z autobusów na osiedlu Zacisze. W miejsce trzech, rzadko kursujących linii 17, 25 i 37 na przystanki podjedzie autobus linii nr 5 – nawet co 15 minut. Ponadto, w związku z likwidacją linii nr 37, do pętli Wyczółkowskiego zostanie wydłużona trasa linii nr 6. Przez ulicę Prostą będą kursowały (oprócz linii 5 i 6) także autobusy linii nr 10, a opis tej zmiany znajduje się powyżej.

Istotna zmiana trasy dotyczy linii nr 17 – autobusy z Chynowa do Elżbietanek pojadą tak jak do tej pory, następnie autobus pojedzie ulicą Dąbrówki i Łużycką, a przystanek końcowy znajdzie się na ulicy Francuskiej za CH Francuska. Ta zmiana zapewni połączenie ulicy Łużyckiej z Centrum i zwiększy dostępność transportu publicznego dla mieszkańców ulicy Francuskiej.

Na trasy wyjadą autobusy nowej linii oznaczonej numerem 29 (w relacji Os. Czarkowo – Lechitów) – zapewni ona bezpośrednie połączenie osiedla Czarkowo i ulicy Batorego z centrum handlowym przy ulicy Wrocławskiej, a także poprawi komfort podróżowania odciążając autobusy popularnej linii nr 19.

Linia nr 30, której obecna trasa przebiega przez aleję Konstytucji 3 Maja, jest jedną z najbardziej narażonych na opóźnienia, które nie mają charakteru stałego i są zróżnicowane w zależności nie tylko od pory dnia, ale także od dnia tygodnia. W związku z powyższym trasa linii zostanie skorygowana w ten sposób, że od Palmiarni autobusy pojadą przez plac Piłsudskiego i ulicę Chrobrego do centrum przesiadkowego. Rozkład jazdy został skonstruowany tak, aby zapewnić możliwie komfortowe przesiadki na autobusy linii nr 14 przy Palmiarni, a najbardziej popularny kurs o godz. 15:14 w dni robocze z Dworca Głównego do Barcikowic obsłuży autobus przegubowy – dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.

Ponadto zostają zmienione godziny odjazdów na wszystkich liniach, a także nastąpi aktualizacja czasów przejazdów między przystankami dopasowując je do aktualnych warunków drogowych.

Nowy rozkład jazdy znajdziecie TUTAJ.

UWAGA! Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dni robocze, w okresie od 3 do 7 stycznia autobusy będą kursowały wg rozkładu jazdy opisanego jako „poniedziałek – piątek w ferie i wakacje”.

UWAGA! Elektroniczny bilet jednorazowy (elektroniczna portmonetka) upoważnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 20 minut. Przejazd odbywa się tak, jakby był to przejazd jednym autobusem. Czas 20 minut liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego.