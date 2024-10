W Zielonej Górze powstał spór o lokalizację nowego szpitala psychiatrycznego. Nowe władze konsekwentnie dążą do wykorzystania w tym celu działki w parku przy Wyspiańskiego, a mieszkańcy protestują bo chcą zachować teren zielony. Do dyskusji dołączyła za pośrednictwem mediów społecznościowych była marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

Można odnieść wrażenie, że wpis na Facebooku nieco odbiega od narracji, którą prowadzi w tej sprawie lokalny samorząd. – Gdybym ja był na miejscu posłanki Polak zachowałbym się inaczej – powiedział w “Rozmowie na 96FM” Waldemar Sługocki szef lubuskiej KO, który brał udział w spotkaniach z protestującymi. Głosu posłanki Elżbiety Polak podczas tych rozmów nie usłyszeliśmy, a co myśli na temat tej sprawy przeczytaliśmy dopiero na FB gdzie zaznaczyła, że odnosiła się do tej sprawy już dużo wcześniej.

Na ten wpis na antenie Radia Index odpowiedział Waldemar Sługocki.

Nie chcę tutaj wywlekać żadnych sytuacji, ale jeśli odnosimy się do tego wpisu to gdybym ja był na miejscu pani poseł Polak po prostu zadzwoniłbym czy przyszedł na spotkanie z marszałkiem czy wicemarszałkami i zająłbym określone stanowisko, a nie budował jakąś alternatywną, tożsamą czy nie co różniącą się rzeczywistość w środkach masowego przekazu