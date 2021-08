Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy, mamy na to czas do końca września. Urząd Statystyczny stara się zachęcać do jak najszybszego spełnienia tego obowiązku w różny sposób i przy okazji różnych imprez, także o charakterze sportowym.

W sobotę, 14 sierpnia, w Trzebiechowie odbędzie się „Spisowy Bieg po Zdrowie”. Podtytuł wydarzenia brzmi: Liczy się każdy. Co ważne, będzie tam możliwość nie tylko spisania się, ale także zaszczepienia. To nie pierwsze takie wydarzenie, gdzie zachęta i możliwość szczepienia się idzie w parze ze spisem. O szczegółach mówi Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Spisowy Bieg po Zdrowie w Trzebiechowie to duża impreza, organizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Będą tam punkty zdrowotne. My dbamy o zabezpieczenie informacyjne społeczeństwa, a druga strona – mówimy o szczepieniach – dba o to, żeby społeczeństwo było zdrowe i bezpieczne.

Bieg o charakterze terenowym odbędzie się na dystansie 10 km. Organizator nie pobiera opłaty startowej, warunkiem uczestnictwa jest wzięcie udziału w spisie.

Zgłoszenia będą przyjmowane na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl do 10 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Limit wynosi 200 uczestników.