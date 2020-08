Śpiew biały – nic wam to nie mówi? To typowa technika wokalna dla muzyki ludowej. Kto z nas nie słyszał „Hej sokoły” czy Karolinki” w wykonaniu ludowych kapel?

Viktoriia Korol jest nauczycielką śpiewu i wokalistką m.in. zespołu Prababa. Śpiewu chce uczyć osoby w wieku 50+, bo wychodzi z założenia, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Czasem w tej kategorii znajdują się osoby, które nie mogą sobie pozwolić na warsztaty płatne. Ja też zamierzam takie warsztaty prowadzić, w stałych grupach. Chcę takie zajęcia zaproponować, przy pomocy Urzędu Miasta, szerszej grupie osób. W przyszłości planuję warsztaty dla młodzieży.

Bezpłatne zajęcia będą odbywać się we wtorki i w piątki. – Będziemy śpiewać tak, jak robiły to nasze babcie i prababcie – zapewnia Ukrainka, która od kilku lat mieszka w Zielonej Górze. To warsztaty dla początkujących, jak i dla tych, którzy mieli już do czynienia ze śpiewem.

Ta grupa 50+ jak najbardziej się nadaje na takie śpiewanie. Kobiety mówią mi: “znam taką piosenkę od mojej babci, od mojej mamy”. Oprócz śpiewania będziemy też pracować nad emisją głosu.

Więcej informacji o zapisach tutaj.