Spektakl w Norwidzie? Tak będzie w najbliższy poniedziałek, 26 sierpnia. W sali im. Janusza Koniusza zostanie zaprezentowane przedstawienie Teatru Majaczek „Czekając na…”.

W aktorów wcielą się pracownicy biblioteki Norwida. Główną bohaterką jest Asia. W jej roli Anna Urbańska.

Jest to opowieść o 7,8-letniej Asi, która boryka się z problemem rozwodu rodziców. Łączy to ze zmianami klimatycznymi, bo ostatni rodzinny moment, to było wspólne lepienie bałwana. To się jej łączy. Wydaje się jej, że ponosi odpowiedzialność, zarówno za rozwód, jak i za brak śniegu.